Recent werd aangekondigd dat Take-Two Interactive Gearbox Entertainment had overgenomen van Embracer Group. De uitzondering was echter dat Gearbox Publishing in San Francisco bij de vorige eigenaar achter zou blijven.

Dat leek wat vreemd, gezien de ontwikkelaar en dus de naam was overgenomen door het bedrijf achter Rockstar Games en 2K Games. Via X heeft de ‘achtergebleven’ uitgever nu aangekondigd dat ze van naam veranderd zijn.

Gearbox Publishing heet niet langer zo, maar gaat nu als Arc Games door het leven. Deze uitgever zal ons in de toekomst Gigantic: Rampage Edition, Hyper Light Breaker en meer brengen.