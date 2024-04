Ontwikkelaar Destructive Creations heeft een real time strategy game aangekondigd die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het spel heet 63 Days en zal later dit jaar uitgebracht worden.

De ontwikkelaar heeft inschrijvingen geopend voor een ‘closed demo’ van de pc-versie. In principe is het gewoon een demo die beperkt beschikbaar zal zijn. Je kunt je hiervoor inschrijven via een Google Docs formulier. Over een aantal weken zal Destructive Creations ook een publiek beschikbare demo uitbrengen met nog meer content.

63 Days zal worden uitgebracht voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.