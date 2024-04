Momenteel is er in Call of Duty een cross-over met de nieuwe Kong x Godzilla film en dat levert in de in-game store gethematiseerde pakketten met cosmetische content op. Als je alle skins en bijbehorende items wilt aanschaffen, moet je rekening houden met ongeveer 80 euro. Er zijn namelijk vier pakketten en elk pakket kost 20 euro.

Om spelers te motiveren alle pakketten te kopen, krijg je bij aanschaf als extra de zogeheten ‘BEAST Glove’. Dit is een mêlee wapen dat gebruikt kan worden in het samenstellen van je loadout, maar het effect is nogal teleurstellend. Hierover is een thread op Reddit te vinden, waarin men aardig losgaat op deze toevoeging.

Als je deze speciale handschoen aanhebt, dan krijg je een unieke animatie en dat is het. De verwachting was dat de handschoen zo krachtig was, dat je bij een finale slag vijanden meters ver kon meppen, maar dat is niet het geval.

Hoewel er een animatie mee gepaard gaat, doet het voor de gameplay effectief gezien niks. Dus mocht je overwegen om de vier pakketten met content te kopen om deze BEAST Glove te bemachtigen: het is een dure, zinloze uitgave.