Spelers van World of Warcraft hebben vaak de neiging om te verzuchten dat het vroeger allemaal beter was. Die mensen heeft Blizzard proberen te bedienen met World of Warcraft Classic, wat in eerste instantie een gigantisch succes was. Hoe leuk die oude content ook is, op den duur ben je er een beetje op uitgekeken en moet er nieuwe content komen. Gelukkig heeft Blizzard nog genoeg uitbreidingen van vroeger op stapel liggen en zijn we nu, wederom, aangekomen bij Cataclysm.

In World of Warcraft Cataclysm zet de draak Deathwing heel Kalimdor en de Eastern Kingdoms op zijn kop door er een totale ravage aan te richten. Daarnaast komen er ook nieuwe gebieden beschikbaar om jouw character naar level 85 te brengen, de level-cap in Cataclysm. Verder zijn er twee nieuwe races beschikbaar in de vorm van Worgen voor de Alliance en Goblins voor de Horde. De pre-patch voor Cataclysm verschijnt al op 20 april, waarmee bepaalde wijzigingen al live zullen gaan. Voor de rest van de content zal je moeten wachten tot 20 mei.