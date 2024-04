De naam Xbox staat al een tijdje niet meer alleen voor de consoles, maar eigenlijk voor alles omtrent gaming uit de stallen van Microsoft. Als er een flinke update is voor het Xbox ecosysteem is dat tegenwoordig niet meer alleen van toepassing op de consoles, maar ook op de pc. De nieuwste update brengt voor beide kampen de nodige verbeteringen en nieuwigheden met zich mee, die we hieronder even in het kort omschrijven, maar je kan natuurlijk ook een kijkje nemen op de officiële pagina van Xbox.

Voor bezitters van een Xbox-console is het nu mogelijk om soundboards te gebruiken binnen Discord. Als je daar helemaal geen trek in hebt is er gelukkig ook een mute-optie aanwezig. Mensen die graag gebruikmaken van de capture-optie en deze gameclips opslaan op hun OneDrive, zullen vanaf heden op hun console een notificatie krijgen als hun OneDrive bijna vol is. Als laatste is daar de optie om als consolebezitter andere aanwezige profielen op jouw console te weerhouden van het installeren en verwijderen van games. Handig als jouw kleine broertje elke keer jouw hele library van de Series S afgooit om Warzone weer te kunnen installeren.

Voor gebruikers van de Xbox-app op pc is vanaf heden Game Hubs beschikbaar. Dit is een verzamelpagina die per game in jouw bibliotheek is te raadplegen en jou van alles rondom die game toont, zoals het laatste nieuws van desbetreffende ontwikkelaar, welke DLC’s er eventueel nog beschikbaar zijn en wat jouw vrienden onlangs in een specifieke game hebben gepresteerd. Als preview-optie is er nu ook de ‘What’s Happening’-sectie, die zich onder de Game Pass-tab heeft gevoegd binnen de Xbox-app. Dit zou in een oogopslag al het laatste nieuws omtrent Game Pass moeten tonen.

Ben jij blij met de nieuwe features of had jij voor jouw console of pc liever geheel andere toevoegingen gezien? Laat het ons weten in de comments.