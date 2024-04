Wie maar geen genoeg kan krijgen van Nuna en haar metgezel Fox in het uitstekend ontvangen Never Alone uit 2014, mag zich verheugen op het volgende deel. Ontwikkelaar E-Line Media slaat opnieuw de handen ineen met ontwikkelaar Upper One Games om Never Alone 2 uit te brengen. Hoewel de releasedatum nog ontbreekt, zijn er wel al enkele details gedeeld.

In dit avontuur sta je opnieuw in de schoenen van Nuna en haar vosje Fox. Wederom wordt er nauw samengewerkt met de Inupiaq stam. Zij leven immers in Alaska en zij kennen hun tradities en verhalen nu eenmaal het best. De game is ontworpen als een co√∂peratieve ervaring en kan zowel online als op de bank met een vriend of vriendin worden gespeeld. In Never Alone 2 mag je de onvergefelijke weersomstandigheden van de toendra’s verwachten, maar je zal je ook in gebieden als beboste valleien en andere prachtige werelden geven.

Hieronder kan je de eerste trailer en een aantal screenshots van Never Alone 2 bekijken.