Met twee Final Fantasy VII delen uit, is het nu wachten op het derde deel. Als we naar de ontwikkeltijd kijken tussen de eerste en de tweede game, dan zal het derde deel niet snel verschijnen.

Wat in ieder geval helpt voor de kwaliteit is dat het team grotendeels intact is gebleven de afgelopen jaren en datzelfde team zal ook verantwoordelijk zijn voor de derde game, zo heeft game director Yoshinori Kitase aangegeven.

Kitase hoopt de derde game in drie jaar tijd te kunnen maken, want zolang was het team ook bezig met Final Fantasy VII Rebirth. Dat de game pas 4 jaar later uitkwam was vooral te wijten aan het feit dat de ontwikkelaar een jaar bezig is geweest met de extra content voor de eerste game.

Dus als alles wil vlotten en Square Enix kan het huidige schema blijven volgen, dan zouden we de derde game in 2027 mogen verwachten.