Er zijn momenteel heel wat Marvel games in ontwikkeling. Eén daarvan is de mysterieuze Black Panther titel van EA, die momenteel ontwikkeld wordt door Cliffhanger Games. Veel is er nog niet geweten over de game, al lijkt een recente jobadvertentie erop te wijzen dat het spel zich in een open wereld zal afspelen.

Bekijk de onderstaande omschrijving maar, waarin het woord ‘zandbak’ een prominente plek opeist. Wie kans wil maken op de job, moet immers ervaring hebben met het onderdompelen van gamers in een boeiende open wereld. Het ziet er dus naar uit dat we in de toekomst op eigen initiatief Wakanda zullen kunnen verkennen!