In 2016 bracht Insomniac Games de oorspronkelijke Ratchet & Clank opnieuw uit als een ‘reimagining’, wat een groot succes was. Nu 8 jaar later valt de game een oudje te noemen en uit het niets is er een ‘update’ voor de game verschenen.

Insomniac Games heeft namelijk een speciaal wapen voor iedereen beschikbaar gesteld. Het gaat hier om ‘The Bouncer’, die een bal afvuurt en uit elkaar klapt met als gevolg nog meer explosieve ballen die rondstuiteren.

Dit wapen was in 2016 enkel beschikbaar voor mensen die de game in pre-order hadden geplaatst, maar na al die jaren is het wapen nu voor iedereen beschikbaar. Je kunt The Bouncer gratis vanuit de PlayStation Store downloaden, zo laat de ontwikkelaar via X weten.