Ubisoft maakte vorig jaar bekend dat ze de servers van The Crew zouden gaan sluiten op 31 maart dit jaar. Inmiddels is dat gebeurd, waardoor de racegame onspeelbaar is geworden aangezien het een ‘always online’ game betreft. Dit tot frustratie van spelers, die hier de volle mep voor hebben betaald.

De hoop was dat Ubisoft een offline patch zou aanbieden, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor is de community afhankelijk van fanatieke spelers die eventueel zelf patches maken, maar Ubisoft maakt het ook hen nogal lastig. Op Reddit melden mensen namelijk dat Ubisoft doodleuk de licentie van spelers aan het intrekken is.

De vraag is of het hier om een bewuste actie gaat of om een fout. Dat de servers offline gaan is namelijk een recht dat Ubisoft heeft en waar spelers ook mee akkoord gaan bij het accepteren van de voorwaarden, maar het intrekken van een aangekochte licentie – waarmee je effectief eigenaar van de game bent – is een ander verhaal.

Ubisoft heeft nog niet gereageerd, maar het mag geen verrassing zijn dat er veel kritiek geuit wordt door de community. We houden echter een slag om de arm dat het niet moedwillig is gegaan, want het intrekken van licenties is een hele nieuwe stap wat gegarandeerd gedoe oplevert.