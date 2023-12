Het is alweer een lange tijd geleden dat Ubisoft met de eerste The Crew kwam, die destijds verscheen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Met de release van The Crew: Motorfest een paar maanden terug zijn we inmiddels aan het derde deel toe.

Dit maakt ook dat het mooi is geweest met The Crew, want Ubisoft heeft de game offline gehaald van Steam, de PlayStation Store en de Xbox Store. Al is de titel in sommige landen nog wel digitaal te koop, maar dat is slechts een kwestie van tijd tot het daar ook verdwijnt.

Met het offline halen van de game is ook alle extra content niet langer verkrijgbaar. Dit gaat gepaard met nog wat minder goed nieuws, want op 31 maart 2024 zal Ubisoft de servers offline halen en dat betekent dat je de game niet langer kunt spelen.

Dit komt doordat The Crew een always online game is, die vereist dat je online bent om de game te spelen. Ubisoft komt vooralsnog niet met een offline update, maar niet alle hoop is vervlogen. De community is namelijk zelf met een dergelijke update bezig, zij het wel voor pc.