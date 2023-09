Review | The Crew: Motorfest – Ubisoft introduceerde in 2014 een gloednieuwe franchise onder de naam The Crew. Een racegame, waarin je een crew van racers vormt en je heel de Verenigde Staten onveilig kon maken. Het vervolg borduurde op die formule voort en voegde daar varen en vliegen aan toe. Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat The Crew 2 uitkwam en dus is het de hoogste tijd voor een opvolger. The Crew: Motorfest is het derde deel en we laten nu het vaste land van de Amerikanen achter ons om te verhuizen naar het tropische eiland O’ahu, gelegen in de Stille Oceaan. Het hoofdeiland van Hawaï vormt ditmaal het toneel en we hebben weer genoten.

Racen met alle type voertuigen

The Crew: Motorfest draait om het gelijknamige evenement, dat neergestreken is op Hawaï en als een soort vrijbrief dient om als een idioot over het eiland te scheuren. Hoewel de game een inleiding kent, voelt het meer als een soort loos omhulsel om de vele races te rechtvaardigen. Helemaal prima, je speelde The Crew immers toch al niet voor het verhaal en daar doe je het ook deze keer niet voor. Binnen het Motorfest evenement zijn allerlei playlists te vinden die zich richten op verschillende disciplines binnen het racen, alsook type auto’s.

Per playlist tref je pakweg zeven tot acht races en die kun je achter elkaar door afwerken, al kun je ze later in de game ook naast elkaar doen voor meer afwisseling. Dit loopt uiteen van motorrijden over de bergen tot het racen met buggy’s door de jungle. Het andere moment stap je weer in conceptauto’s van verschillende fabrikanten en race je tegen andere concepten onder begeleiding van Supercar Blondie. Weer even later race je met elektrische auto’s en ook ontbreekt het niet aan aandacht voor merken als Porsche en Lamborghini.

Elke playlist op zichzelf is opgedeeld in drie hoofdsegmenten: Events, Side Activities en Challenges. Het racen (Events) hebben we zojuist behandeld en vormt uiteindelijk ook het belangrijkste. Hierbij doe je allerlei locaties op het eiland aan en dat zal nooit vervelen. Ook niet als je de playlist voor een tweede of derde keer speelt. De andere twee segmenten nodigen je uit om meer van het eiland te ontdekken. Zo heb je onder Side Activities allerlei kleine activiteiten om te doen, zoals slalommen, checkpoint ritjes, een bepaalde snelheid behalen, enzovoort. Ook vallen hier fotomissies onder, waarbij het zaak is om een (specifiek) voertuig tegen een bepaalde achtergrond te fotograferen.

Als we het over Challenges hebben, dan krijg je een reeks van uitdagingen die je moet voltooien met een bepaalde auto die voor die playlist is bedoeld. Denk hierbij aan 10 kilometer in de nacht op snelwegen rijden. Van A naar B rijden binnen een bepaalde tijd. Een aantal keer een tegenligger ontwijken en meer. Voor alle activiteiten krijg je geld en XP, waarbij dat laatste bijdraagt aan je totale level en één van de drie ‘verhaallijnen’. Elk segment vormt namelijk een verhaal, al kunnen we dat nergens bespeuren. Desalniettemin is het doel om door genoeg activiteiten te doen in elk segment, het maximale level te bereiken.

Meer randzaken dan races

Deze opzet is wat anders dan we van The Crew gewend zijn en kunnen we best waarderen, al moeten we wel opmerken dat we na 20 uur alle races in de game wel hadden gedaan, én alle activiteiten. Hetgeen nog resteerde waren de foto’s maken en de meer specifieke uitdagingen per voertuig. Dit laatste allemaal doen kost rustig meer dan 20 uur, waardoor we ons vragen of de balans niet een beetje scheef is. Eigenlijk biedt de game meer zijactiviteiten dan hoofdactiviteiten – wat het racen is – en dat is toch een wat vreemde verhouding.

Daarbij komt nog dat je ook kan vliegen en varen in de game, maar deze activiteiten zijn op één hand te tellen. Je vliegt en vaart slechts een paar keer in Events, terwijl dat in The Crew 2 aanzienlijk uitgebreider was. Nu kun je net als voorheen vrij on-the-fly wisselen van voertuig en hoewel vliegen efficiënt is om jezelf snel te verplaatsen, voelt de aanwezigheid van deze elementen een beetje overbodig aan. Er wordt domweg niet zoveel mee gedaan en dat is jammer. Misschien dat dit op termijn nog komt, maar het is een wat merkwaardige designkeuze: wel implementeren, maar er niet zoveel mee doen. Dit had prima voor meer playlists ingezet kunnen worden voor nog meer variatie naast het racen zelf.

Een andere wat merkwaardige designkeuze is het menu. Het is een warboel van tegels die niet per se overzichtelijk gepresenteerd worden. De Main Stage tegel staat bovenaan en is voorzien van verschillende klikbare opties, maar die zorgen voor onduidelijke verwijzingen. Hoewel het als een belangrijk onderdeel klinkt, stelt het eigenlijk niks voor, want het is een veredelde tracker van je level in de drie segmenten. Ook moet je in het menu telkens op start drukken om additionele opties naar voren te halen (het staat standaard op de map), waarna je naar je auto, personage of andere opties kan gaan. Het went op een gegeven moment wel, maar het is niet efficiënt waardoor het navigeren meer tijd kost dan nodig is.

Ook niet handig zijn de auto’s op straat die op twee manieren gepresenteerd worden. Zo rijden er natuurlijk allerlei voertuigen rond op O’ahu en daar tegenaan rijden is geen goed idee, want je zult dan vertragen. Tot zover logisch, maar wat blijkt: er zijn ook willekeurige straatraces aan de gang onder de AI, maar die auto’s zijn een ghost waar je doorheen kunt rijden. Daar word je niet door gehinderd als je bezig bent met een uitdaging, maar het probleem is dat het soms onduidelijk is of een auto wel of geen ghost is. Hierdoor zijn we meer dan eens op een voertuig geklapt dat geen ghost bleek te zijn of we remden juist af voor een ghost. Heel vreemd om dit zo te presenteren, want het zorgt voor verwarring en is afleidend.

Plezier in de multiplayer

We hebben dus de nodige kritieken op een aantal punten, maar feit is wel dat de gameplay meer dan uitstekend te noemen valt. De game speelt heerlijk weg en het verschil tussen voertuigen is duidelijk merkbaar. De voertuigen vormen samen op zich genoeg afwisseling in het racen, want geen race is hetzelfde. Het is plezierig om met een klassieke Amerikaanse bak over Hawaï te cruisen, net zoals dat het fantastisch is om met een concept Lamborghini als een bezetene over de snelwegen te razen. De game heeft genoeg te bieden wat dat betreft en dan hebben we het tot dusver over de ‘singleplayer’ van het spel.

Gezien het The Crew betreft, is het mogelijk om een club van vier man te vormen en de races uit de verschillende playlists af te werken. Dit maakt dat het oorspronkelijke element van een crew vormen nog steeds aanwezig is, maar het is zeker geen must. Ditzelfde kan je ook doen in de multiplayer die nu bestaat uit twee hoofdonderdelen: Grand Race en Demolition Royale. De eerste is een onderdeel dat we kennen van Riders Republic. Een hoop spelers, tot pakweg 30 man wordt bij elkaar gezet en over een race van ruim vijf minuten is het zaak om de tegenstanders voor te blijven wat leidt tot een flinke, vermakelijke chaos. Hierbij kan het voorkomen dat er gewisseld wordt tussen type voertuigen voor de variatie. Om de zoveel tijd verplaatst de Grand Race zich ook over het eiland, waardoor de routes blijven variëren.

Hetzelfde gaat op voor Demolition Royale, wat een soort Battle Royale is met sloopauto’s. Je start in een vliegtuig en als je laag vliegt transformeer je in een vierwieler. Het doel op de grond is vervolgens eenvoudig: beuk andere spelers kapot. Bij elke tik die je uitdeelt loopt een meter vol en zodra de meter vol is, kun je transformeren naar een monstertruck en ben je sterker. Tijdens het spelen is het wel opletten, want de cirkel wordt steeds kleiner en als je buiten de cirkel rijdt, neemt je health af. Het is een creatieve take op het Battle Royale genre en hoewel het maximale aantal spelers slechts 32 is, zorgt ook dit onderdeel voor genoeg chaos en plezier. De multiplayer an sich is niet heel uitgebreid, maar vormt een prima aanvulling op de rest van de content. Ook omdat je nog custom races in de wereld aan kan maken.

Genieten van mooie plaatjes

Ter afsluiting kijken we nog even naar het technische aspect van The Crew: Motorfest. Wat betreft de audio kunnen we kort zijn. Alle voertuigen klinken zoals hun equivalent in realiteit, wat met goede speakers best indruk kan maken. De voice-acting van de personages is prima en de soundtrack is lekker gevarieerd – al zitten er wat mindere nummers tussen, maar dat is een kwestie van smaak. Visueel is het prima te pruimen, maar wel zit de meeste aandacht logischerwijs in de voertuigen (elk heeft bijv. een interieur). De steden zijn grafisch niet echt indrukwekkend te noemen, maar als je buiten de stad rondrijdt bij een laaghangende zon zit je bij vlagen toch wel even te genieten van de mooie plaatjes.

Het ontbreekt de game niet aan de optie om te kiezen tussen grafische modi. Hierbij heb je Quality voor een 4K resolutie met 30fps. Wij kozen voor Performance die een prima dynamische 1440p resolutie biedt tegenover 60fps wat simpelweg prettiger kijkt. Het verschil in image quality tussen de twee modi is ook vrij beperkt, waardoor Performance per definitie de betere keuze is vanwege de rustigere framerate. In technisch opzicht is The Crew: Motorfest dus een puike game, maar wel moeten we opmerken dat de game soms wil bevriezen voor een paar tellen. Het lijkt dan alsof de game vastloopt, maar mocht dit gebeuren: gewoon even wachten, het gaat vanzelf verder. Dit kan wel wat vervelend zijn, omdat het de illusie van een crash wekt daar waar dat niet het geval is. Hoewel het niet mag gebeuren, komt het gelukkig slechts sporadisch voor.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.