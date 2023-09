Overmorgen ligt The Crew: Motorfest officieel in de winkels, maar als je de duurste editie hebt aangeschaft kan je al sinds gisteren met de racer aan de slag. Om de aanstaande officiële release te vieren heeft Ubisoft een live action trailer uitgebracht en die kan je hieronder bekijken.

In deze trailer zien we een Lamborghini vaststaan in het verkeer van een grote stad, waar zo’n auto natuurlijk niet voor is bedoeld. Met een reclamebord van Motorfest op Hawaï droomt de auto om daarheen te gaan, wat we vervolgens in actie zien. Een leuke trailer die zeker even het checken waard is.