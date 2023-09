The Crew: Motorfest verschijnt officieel aanstaande donderdag, maar als je de duurdere editie hebt aangeschaft kan je inmiddels aan de slag. Mocht je nog twijfelen over een aanschaf van de game, dan komt Ubisoft je tegemoet met een erg aantrekkelijke optie.

De uitgever heeft aangekondigd dat The Crew: Motorfest vanaf 14 tot en met 17 september gratis beschikbaar is via een trial. Je kunt de game dan vijf uur uitproberen, wat natuurlijk een prima optie is voor aankomend weekend. Mocht je de game naderhand aanschaffen, dan neem je je voortgang mee.