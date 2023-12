The Crew: Motorfest is inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar en dus is het tijd voor de start van het tweede seizoen. Dat seizoen begint vandaag en duurt tot maart 2024, dus het kent een vrij lange looptijd.

Wat dit seizoen kenmerkt is de introductie van Hoonigan, een autocultuur merk. Daarnaast wordt er een nieuwe omgeving aan de game toegevoegd, dat geïnspireerd is op gymkhana en bijgevolg met allerlei evenementen en uitdagingen komt.

Tijdens het seizoen zullen in totaal 24 voertuigen worden toegevoegd. Ook zal er een nieuwe playlist beschikbaar zijn: Gymkhana Grid Masters. In deze playlist zul je jouw kunsten in extreme situaties moeten laten zien.

Hieronder een trailer die er meer van laat zien.