Ubisoft bracht onlangs The Crew: Motorfest uit, wat een meer dan prima racegame is. De titel moet het momenteel opnemen tegen diverse andere games en om de keuze voor twijfelaars wat gemakkelijker te maken is er een trial beschikbaar.

Deze trial is vanaf vandaag beschikbaar op alle platformen en duurt tot 20 oktober. Je krijgt dan de mogelijkheid om 5 uur met de game te spelen, waarna je eventueel kunt besluiten de game aan te schaffen.

Dat aanschaffen word je nog wat aantrekkelijker gemaakt, want in de periode dat de trial beschikbaar koop je de game met 20% korting. De Gold en Ultimate edities schaf je met 15% korting aan.