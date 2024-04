Nintendo was vorig jaar niet van de partij op de gamescom daar waar ze in het verleden altijd groots uitpakten met een stand op de beursvloer. Liefhebbers van het Japanse bedrijf die van plan zijn naar Duitsland te reizen zullen van een koude kermis thuiskomen, want ook dit jaar is Nintendo niet van de partij.

Na een eerder gerucht heeft Nintendo UK aan Eurogamer bevestigd dat ze de gamescom dit jaar overslaan. Ze beschouwen de beurs in Duitsland als een erg mooi evenement, maar na zorgvuldig alle perspectieven te hebben bekeken, hebben ze besloten de beurs aan zich voorbij te laten gaan.

“Gamescom is a great event, and each year we evaluate whether Nintendo should participate or not. After careful consideration from all perspectives, we’ve made the decision not to be present at gamescom 2024. Players will have opportunities to try out Nintendo Switch games at other events throughout the year.”