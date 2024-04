Vorige week woensdag kondigde Sony PlayStation aan welke titels zij zouden gaan toevoegen aan het aanbod van PlayStation Plus Extra en Premium. Dit in het kader van de line-up voor april. Met deze bekendmaking op woensdag is het altijd wachten tot de daadwerkelijke toevoeging van de games een kleine week later op dinsdag.

Gezien het nu dinsdag is, zijn de games beschikbaar gesteld in de bibliotheek en mocht je de aankondiging vorige week gemist hebben. Hieronder op een rijtje de titels die nu beschikbaar zijn om te downloaden en spelen.

PlayStation Plus Extra/Premium

Animal Well (PS5)

Tales of Kenzera: ZAU (PS5)

Dave the Diver (PS4/PS5)

Oddballers (PS4)

Construction Simulator (PS4/PS5)

The Crew 2 (PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS4/PS5)

LEGO Ninjago Movie Videogame (PS4)

Nour: Play With Your Food (PS4/PS5)

Deliver Us Mars (PS4/PS5)

LEGO Marvel’s Avengers (PS4)

Miasma Chronicles (PS5)

Stray Blade (PS5)

PlayStation Plus Premium

Alone in the Dark (PS4/PS5)

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (PS4/PS5)

MediEvil (PS4/PS5)

Benieuwd naar de games in kwestie? Check dan de video hieronder:

Om deze games te kunnen spelen dien je de beschikking te hebben over een PlayStation Plus Extra en/of Premium abonnement. Als je een Essential lidmaatschap hebt, dien je te upgraden. Voor een upgrade of aanschaf van PlayStation Plus, kan je hier terecht.