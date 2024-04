Onlangs bracht GSC Game World de oorspronkelijke S.T.A.L.K.E.R.-games opnieuw uit als een trilogie van remasters. Een goede timing, want later dit jaar mogen we natuurlijk het nieuwe deel verwachten.Nu we enige tijd verder zijn, heeft de ontwikkelaar een update uitgebracht voor alle drie de games. Deze update richt zich op het oplossen van crashes met betrekking tot saves en de game zelf. Ook worden er freezes en bugs aangepakt.

De patch notes zijn niet lang, wel erg duidelijk. Zie hieronder: