Preview | Kingdom Come: Deliverance II – In 2018 bracht ontwikkelaar Warhorse Studios de ambitieuze actie-RPG Kingdom Come: Deliverance op de markt. Een game die in eerste instantie technisch niet al te best was, maar alsnog door gamers omarmd werd omdat de titel iets nieuws bood. Nu jaren later staat de game op Steam bijvoorbeeld als erg positief genoteerd, omdat de community de vele inspanningen van de ontwikkelaar waardeert, en omdat de game anno 2024 technisch prima is. Ook is het een commercieel succes gebleken en na de release van de game op de Nintendo Switch, is het nu tijd om vooruit te kijken: Kingdom Come: Deliverance II komt eraan.

Groot team, veel ambitie

Waar de oorspronkelijke game door een klein team werd gemaakt en misschien een beetje door zijn eigen ambities werd ingehaald, heeft Warhorse Studios in de afgelopen jaren de capaciteiten flink uit kunnen breiden. De studio is niet langer een klein clubje van fanatieke ontwikkelaars, maar een volwaardige studio waar tegen de 250 mensen werken. Die zijn allemaal bezig met dit vervolg en lang hoeven we er niet op te wachten, Kingdom Come: Deliverance II staat namelijk gepland voor een release later dit jaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Een van de voordelen van de grotere capaciteit is dat ze nu veel dingen kunnen doen wat in het vorige deel niet mogelijk was. Dit resulteert direct in nieuwe features en ook een grotere speelomgeving. De wereld zou namelijk twee keer groter zijn dan die van het origineel. Daarnaast zijn de verhalen van een grotere omvang, waarbij de lijnen veel langer doorlopen. Het gevoel wat het moet geven is dat je in een episch avontuur stapt. Dit is onder andere terug te zien in de acties die je doet. Die hebben namelijk veel meer impact op de omgeving om je heen. Dus waar verhalen een langere looptijd kennen voor een grootser gevoel, hebben ook kleine dingen consequenties.

Een voorbeeld werd geschetst dat als je dronken en naakt op straat rondloopt, mensen zullen reageren. Jij hebt de keuze om excuses aan te bieden, maar ook kan je ze vertellen dat ze op moeten rotten. Afhankelijk van jouw reactie, zul je een effect zien via het ‘crime’-systeem, wat wil zeggen dat je bij herhaaldelijke misdragingen de wetsdienaars achter je aan krijgt en dat kan bepaalde situaties met betrekking tot verhalen beïnvloeden. In principe is de kern dat je een verhaal voorgeschoteld krijgt, maar dat het verloop voor elke speler anders zal zijn op basis van de keuzes die je maakt en de acties die je uithaalt.

Het verhaal van Henry

Warhorse Studios grijpt opnieuw protagonist Henry aan voor het verhaal van de game. Hij overleeft ternauwernood een aanval op zijn dorp en hij laat het hier niet bij. Zo zal hij jacht maken op de verantwoordelijke en dat brengt hem in hachelijke situaties. In die zin is het verhaal van deze tweede game een voortzetting van het eerste deel, maar de ontwikkelaar stipt wel aan dat het zo geschreven is dat het avontuur genoeg op zichzelf staat zodat nieuwkomers er ook van kunnen genieten. Kortom, het is geen verplichting om de eerste game te spelen voor alle context, al kunnen bepaalde verwijzingen of situaties natuurlijk wel beter te relateren zijn.

Terwijl je enerzijds op een wraaktocht gaat naar de verantwoordelijke van de aanslag op je dorp, zul je ook te maken krijgen met de grote speelwereld. Primair is het verhaal gericht op de regio rondom de historische stad Kuttenberg. Natuurlijk zul je deze imposante locatie bezoeken die gelijk opviel door de sfeervolle inrichting. Buiten deze stad tref je in de wereld ook andere, kleinere plaatsen aan en daar tussen heb je te maken met heuvellandschappen, rotsformaties, bossen en meer. Eén van de belangrijke stappen vooruit is dat de steden in deze game een heel stuk groter zijn dan de grote steden in het origineel.

De gebieden die je bezoekt nodigen ook uit om te verkennen, want er zijn volgens de ontwikkelaar genoeg geheimen te vinden. Of het nu een donker bos betreft of het uitpluizen van een kasteel, je kunt wat dat betreft weer alle kanten op. Dit stukje exploratie in combinatie met het verhaal en natuurlijk de combat, lijken de drie pijlers te vormen voor dit nieuwe avontuur. De specifieke details zijn echter afwachten, want we kregen vooral een globale presentatie van de game te zien. Dat was indrukwekkend met mooie steden, het platteland en alles wat erbij hoort. Echt dieper ingaan op de game kan helaas nog niet, daarvoor zullen we ongetwijfeld de gamescom moeten afwachten – zeker gezien de game dit najaar al moet verschijnen.

Immersieve combat

Tot slot kunnen we nog wat vertellen over de combat. Dit borduurt voort op de basis die is gelegd in de vorige game. Hoewel het historisch accuraat is, is dat niet het primaire uitgangspunt. De ontwikkelaar streeft namelijk immersie na en als ze dan her en der van accurate combat moeten afwijken, dan zullen ze dat doen. Het gaat er namelijk om dat je je bedreigd voelt in gevechten, dat je het zwaard echt in je handen voelt en dat het gevaar in de omgeving voor onheilspellende situaties zorgt. Ter vernieuwing mag je nu een kruisboog verwachten en zelfs wat vuurwapens, maar dan wel de meest primitieve vorm daarvan gezien de tijd waarin de game zich afspeelt. Klinkt goed wat ons betreft.

Voorlopige conclusie

Zoals zojuist al aangehaald hebben we weinig echt inhoudelijke informatie gekregen, maar meer een globale presentatie van de belangrijkste stappen vooruit. Dat zag er in ieder geval erg goed uit, maar dat mag ook wel na 6 jaar – zolang is de game al in ontwikkeling. De gameplay lijkt voornamelijk een voortzetting van hetgeen we reeds kennen en met een veel groter team dat nu aan de game werkt, is de kans groot dat Kingdom Come: Deliverance II bij release gelijk als een huis staat. De ambitie kunnen ze nu waarmaken, de game is grootser, diepgaander, meer spectaculair en uiteraard enorm sfeervol. Dit is mede te danken aan een schitterende soundtrack waar we wat van te horen kregen. De eerste indruk is in ieder geval positief en we hopen snel meer te zien te krijgen.