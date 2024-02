Afgelopen december kondigde Warhorse Studios aan dat Kingdom Come: Deliverance naar de Nintendo Switch zou komen begin 2024. Bij de aankondiging dat de game de 6 miljoen verkopen voorbij is gegaan kon er geen update over de Nintendo Switch release vanaf.

Nu een week later wel, want Kingdom Come: Deliverance heeft de releasedatum van 15 maart voor het platform van Nintendo gekregen. De versie die naar de Nintendo Switch komt betreft de Royal Edition, dus alle verschenen uitbreidingen zijn inbegrepen.

Deze game is uitgegroeid tot een heuse cult-klassieker. Waar wij initieel niet echt te spreken waren over de game is deze na de krakkemikkige release gelukkig goed bijgewerkt en is het nu een titel van formaat.

Ga jij Kingdom Come: Deliverance voor de Nintendo Switch halen? Laat het hieronder weten.