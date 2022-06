In 2018 verscheen Kingdom Come: Deliverance, maar heel soepel verliep de lancering niet. De game werd geplaagd door bugs, glitches en andere issues, maar Warhorse Studios heeft lang aan de titel gewerkt om alles glad te strijken. En met succes, want in juni 2020 bleek de game meer dan 3 miljoen keer te zijn verkocht.

Tegenwoordig horen we niet zo heel veel meer over Kingdom Come: Deliverance, afgezien van dat de game nog altijd in ontwikkeling is voor de Nintendo Switch. Wanneer die versie uitkomt is niet bekend, maar wel heeft de ontwikkelaar nu goed nieuws kunnen delen.

Ze hebben een nieuwe mijlpaal bereikt, want de game staat nu op 5 miljoen verkochte exemplaren. Een uitstekende prestatie als je het ons vraagt.