Kingdom Come: Deliverance krijgt mogelijk een PS5-versie

Er bestaat een goede kans dat Kingdom Come: Deliverance een PlayStation 5-versie krijgt. De game die in 2018 voor de PlayStation 4 en andere platformen verscheen, is namelijk in de PlayStation Store opgedoken met daarbij de tag van de PlayStation 5.

Dit meldt PlayStation Game Size op X zonder verdere details te delen. Gezien deze X-gebruiker informatie rechtstreeks uit de backend van de PlayStation Store haalt, is het doorgaans zeer betrouwbaar, al moeten we een officiele aankondiging nog afwachten.

Na het succes van Kingdom Come: Deliverance 2 is het op zich geen gek idee om ook het origineel een upgrade te geven, waarmee de game bijvoorbeeld in 4K op 60fps gespeeld kan worden met daarbij betere textures, belichting en meer.

Naar verwachting komt Warhorse Studios snel met officieel nieuws over de mogelijke PlayStation 5-versie.