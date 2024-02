Kingdom Come: Deliverance is inmiddels al een paar jaartjes uit en veel horen we er niet meer over. Tot vorig jaar, toen de studio een Nintendo Switch-versie voor begin dit jaar aankondigde, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer deze complete versie precies zal verschijnen.

Ondanks dat de Nintendo Switch-versie vooralsnog uitblijft, is het wel duidelijk dat de game het zeker goed heeft gedaan tot dusver. Via X deelde de Tsjechische ontwikkelaar namelijk dat de game meer dan 6 miljoen keer is verkocht.

Een indrukwekkend resultaat, zeker als je bedenkt in welke staat de game bij de lancering werd opgeleverd. Sindsdien is de game uiteraard flink verbeterd en dat heeft onder andere gezorgd voor uiteindelijk uitstekende verkoopcijfers.

Afgezien van de Nintendo Switch-versie is niet bekend waar Warhorse Studios nu mee bezig is.