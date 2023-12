Het avontuur van Henry in Kingdom Come: Deliverance dateert alweer uit 2018 en is daarmee zo’n vijf jaar oud. In die tussentijd is er natuurlijk content verschenen en de game is een stuk stabieler dan bijvoorbeeld bij launch het geval was. Wie het avontuur van Henry liever knus op de bank speelt met een Nintendo Switch in de hand, kan dat eind volgend jaar doen.

De Tsjechische ontwikkelaar Warhorse Studios heeft namelijk aangekondigd via X dat Kingdom Come: Deliverance Royal Edition eind 2024 voor de Switch zal verschijnen. Wat er precies aangepast zal worden om de game draaiend te krijgen op de hybride console, is nog niet duidelijk.

Wel mag je alle reeds verschenen content voor de game bij deze uitgave verwachten, zodat je gelijk de meest complete editie hebt.