Ontwikkelaar Hazelight Studios heeft in de afgelopen 10 jaar verschillende mooie games uitgebracht. Brothers: A Tale of Two Sons was een prima game, A Way Out uitstekend en It Takes Two fantastisch. Inmiddels werkt de ontwikkelaar al een lange tijd aan een nieuwe game, maar wat het gaat worden is afwachten.

In het kader van het tienjarige bestaan van de ontwikkelaar, heeft Hazelight nu een bericht op X geplaatst waarin ze aangeven dat ze bezig zijn met iets nieuws en dat we daar later dit jaar meer van gaan horen. Dit kan tijdens Summer Game Fest zijn, tijdens de gamescom, maar ook pas tijdens The Game Awards.

Gezien de ontwikkelaar bekend staat om zijn goede games, zijn wij in ieder geval alvast erg benieuwd. Wat denk jij?