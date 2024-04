Ontwikkelaar Hangar 13 bracht ons jaren terug Mafia III en hun volgende game is Top Spin 2K25 die eind volgende week uitkomt. Dit is niet de enige game waar zij aan werken, want ook is de ontwikkelaar bezig met de volgende game in de Mafia franchise.

Dit liet men in 2022 al doorschemeren, maar tot op heden weten we nog altijd niks officieels over deze game. Volgens een nieuw gerucht bestaat de kans echter dat we snel meer gaan horen. Leaker Kurakasis heeft op X aangegeven dat moederbedrijf Take-Two Interactive is begonnen met de voorbereidingen aangaande een aankondiging in de Mafia-serie.

Wanneer we dan iets gaan horen is afwachten, maar afgaande op de voorbereidingen voor de onthulling van Judas destijds, schat de leaker de looptijd op 3 tot 4 weken in. Gezien er geruchten gaan dat er een PlayStation State of Play of Showcase voor mei gepland staat, is het goed mogelijk dat de onthulling tijdens een dergelijke uitzending plaatsvindt.