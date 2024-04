Nadat Boss Key Productions in 2018 de deuren sloot als gevolg van de teleurstellende resultaten van LawBreakers, dacht iedereen dat het spel voorgoed in de vergetelheid zou raken. Toch bewijzen fans maar weer eens het tegendeel.

Het was zo’n slechte ervaring voor de oprichter van de studio, Cliff Bleszinski, die eerder verantwoordelijk was voor het ontwerp van Gears of War, dat hij besloot te stoppen met het ontwikkelen van games. Toch vonden sommige mensen LawBreakers de moeite waard.

Een aantal fans hebben namelijk de moeite genomen om het spel online weer tot leven te brengen, met succes. Iets waar Bleszinski alleen maar enthousiast over kon zijn.

Somehow LawBreakers is coming back, see below!!!

—

If you’re interested in this weekend’s public test or future tests, join the RELB discord server to learn how to get set up and keep up with the current news! https://t.co/1COV57FZQ5

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 13, 2024