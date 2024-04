Zombie Army 4: Dead War verscheen in 2020 en spelers kregen toen opnieuw de kans om Hitler om te leggen. Althans, de zombie-versie van hem. Die missie is uiteindelijk gelukt, maar het leger der ondoden is helaas nog niet verslagen. In Zombie Army VR neem je het namelijk op tegen dat leger als onderdeel van de Deadhunters, een elite groep die de zombie apocalypse moet verslaan.

Hoewel de game grotendeels bestaat uit hordes zombies overhoop schieten, is er ook een singleplayer campagne aanwezig. Hierin help je jouw leider, Captain Hermann Wolff, om zijn familie terug te vinden. Ook moet je hem natuurlijk in leven zien te houden. Benieuwd hoe het verhaal van Zombie Army VR eruitziet? Check dan zeker even de trailer hieronder.