Als wij terugdenken aan de Nintendo DS is Dementium: The Ward niet bepaald de eerste titel die ons te binnen schiet. Een first-person horror titel was voor Nintendo’s eerste handheld met dubbele schermen een unicum tussen al het vrolijke spul van Nintendo zelf en andere uitgevers. Door de jaren heen heeft Dementium: The Ward een aardige cult-following kunnen opbouwen waardoor we deze titel nu ook op moderne consoles kunnen verwelkomen.

Dementium: The Ward is vorig jaar al voor de Nintendo Switch verschenen, maar vindt nu ook zijn weg naar de PlayStation 4 en PlayStation 5. Om dat te vieren heeft ontwikkelaar Atooi natuurlijk ook een trailer online gezet die we hieronder hebben geplaatst. Heb jij als horror-fanaat mooie herinneringen aan Dementium: The Ward? Laat het ons weten in de comments hieronder.