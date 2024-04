In juni 2023 werd het vervolg op de succesvolle game Human Fall Flat aangekondigd. De game werd destijds enkel bevestigd voor pc en er is verder zo goed als geen extra informatie over het vervolg bekendgemaakt. Dankzij een financieel rapport van uitgever Devolver Digital weten we nu echter iets meer over de status van de game.

In dit rapport werd namelijk gedeeld dat Human Fall Flat de release van 2025 niet meer zal halen en is uitgesteld naar 2026. Het duurt dus nog wel even voordat de game uitkomt, maar het enthousiasme van de uitgever wordt er in ieder geval niet minder op.

“Human Fall Flat 2, the anticipated sequel to the global hit, will not now be released in 2025,”

“We remain very excited about this title which we believe will set us up for an even stronger 2026.”