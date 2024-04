Review | CRKD Nitro Deck voor Nintendo Switch – Handheld gaming is hot, daar kunnen we niet omheen. Nadat Valve een gigantisch succes wist te boeken met zijn Steam Deck, zijn een hoop andere fabrikanten ook op deze hype gesprongen. Nintendo is met zijn Switch niet langer de enige speler op dit veld, maar weet prima zijn mannetje te staan door zijn eigen unieke titels. Als we voor handheld gaming dan toch een puntje van kritiek moeten hebben op Nintendo, is het wel dat de ergonomie van de Switch niet je-van-het is. Hier komt CRKD om de hoek kijken met zijn Nitro Deck, een prettige accessoire als je graag veel in handheld modus speelt op jouw Switch.

Ergonomie is koning

We haalden de Joy-Con’s van onze Nintendo Switch OLED af en stopten het scherm in de Nitro Deck. De Nitro Deck fungeert als een soort sleeve rondom jouw handheld met zijn eigen knoppen en sticks, die stroom vanaf het scherm gebruikt (met een reductie op de accuduur van tops 45 minuten). Het eerste wat direct opvalt wanneer je het geheel zo vast hebt, is dat CRKD wel degelijk even heeft gekeken naar de diverse handheld computers die nu op de markt zijn. De achterkant van de Nitro Deck loopt aan de zijkanten bol af, waardoor jouw handen er prettig op aansluiten. Dit in tegenstelling tot de zeer platte vormgeving van de Switch met de Joy-Con’s eraan. Het totale gewicht is overigens ook prettig te noemen. De Nitro Deck weegt zo’n 270 gram wat het samen met jouw Switch om en nabij een pond laat wegen, en dat gewicht ligt prima in de hand.

Op de Nitro Deck treffen we in grote lijnen dezelfde indeling qua knoppen aan als op de Joy-Con’s met wat interessante toevoegingen. Allereerst zijn daar de sticks waarvan CRKD belooft dat deze ‘zero stick drift’ met zich meebrengen. In onze ervaring is die claim vooralsnog juist. In diverse games hebben wij nul stick drift mogen waarnemen. Daarbij is de bovenkant van de sticks ook te vervangen, mocht je de standaard sticks niet prettig vinden. Het zogenoemde Stick Tops-pakket is los verkrijgbaar voor € 24,99.

Als toevoeging vinden we op de achterkant van de Nitro Deck in totaal vier programmeerbare knoppen waar je dus bepaalde handelingen op kan registreren. Deze programmeer je gemakkelijk door de ‘prog’-knop op de achterkant voor drie seconden in te drukken. Vervolgens voer je de handelingen uit die je aan een van de knoppen wilt toewijzen en zodra je dat gedaan hebt, klik je op de knop waarop dat geregistreerd moet worden. Dit kan bijzonder handig zijn in games waarin je vaak dezelfde twee of drie knoppen achter elkaar moet indrukken. Je beperkt jouw clicks dan tot slechts een click.

Over één ding van de Nitro Deck zijn wij absoluut niet te spreken en dat is de plaatsing van de rechter stick. Die lay-out is weliswaar hetzelfde als bij de Joy-Con’s, maar door de manier waarop jouw handen zich om de Nitro Deck heen vouwen is de plaatsing van de rechter stick gewoonweg niet prettig. Het verschuiven van je hand om de stick te bereiken zorgt ervoor dat je geen goede grip meer hebt op het geheel en dus word je eigenlijk geforceerd om de stick met de onderste helft van jouw duim te besturen. Voor sommige games werkt dit op zich wel, maar in een snelle shooter zoals DOOM Eternal zal je al snel kramp in je duim gaan voelen.

Voor- en nadelen

Het plaatsen van onze Switch in de Nitro Deck ging weliswaar soepel, maar het verwijderen vereist toch enige voorzichtigheid. Op de achterkant van de Nitro Deck zit een schakelaar waarmee jouw Switch zich loslaat van de USB-C aansluiting in de Nitro Deck, en er dus weer uitgeschoven kan worden. Het uitschuiven gaat echter niet altijd even soepel en het is ook belangrijk dat je dit met enige voorzichtigheid doet. Waar het eruit halen in eerste instantie wat stroef gaat, laat het scherm na een bepaald punt weer iets te makkelijk los. Dit kan heel rap gaan en voor je het weet ligt je Switch op de grond. Iets om dus rekening mee te houden.

Wat wij dan wel weer erg gaaf vinden is de wired modus van de Nitro Deck. Als je jouw Switch in de dock gebruikt, kan je de Nitro Deck ook met de kabel aan je dock verbinden. Je houdt beide sticks voor drie seconden ingedrukt en de Nitro Deck staat in wired modus. Zo heb je dus mooi een extra controller tot je beschikking. Dit werkt overigens niet alleen op de dock van jouw Nintendo Switch, maar bijvoorbeeld ook op een pc. Met een adviesprijs van € 59,99 maakt dat de Nitro Deck een erg aantrekkelijk geprijsd product, gezien het behoorlijk multifunctioneel is.