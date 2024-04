The Witcher is naast boekenreeks en game franchise tegenwoordig ook een tv-serie, waar Netflix voor verantwoordelijk is. De serie loopt al een aantal jaar en momenteel wordt er gewerkt aan het vierde seizoen. Netflix is begonnen met de productie en de grootste verandering is dat de hoofdrol is overgenomen door Liam Hemsworth nu Henry Cavill een stapje terug heeft gedaan.

Of dit erg wennen zal zijn moet nog blijken, maar Netflix kijkt alvast vooruit naar het daaropvolgende seizoen. De streamingdienst heeft laten weten dat het vijfde seizoen gelijktijdig met seizoen 4 opgenomen wordt, maar dat het na seizoen 5 klaar is met de avonturen van Geralt op Netflix.

De komende twee seizoenen zullen de laatste drie boeken van The Witcher coveren: Baptism of Fire, The Tower of the Swallow en Lady of the Lake. Wanneer het vierde seizoen beschikbaar zal zijn op Netflix is nog niet bekend. Gezien ze pas net begonnen zijn met opnemen zal het waarschijnlijk nog een vrij lange tijd duren.