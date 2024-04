Een nieuwe Banjo-Kazooie is iets waar de fans al enige tijd naar uitkijken en zoals je hier kon lezen lijkt het ontwikkelproces niet helemaal van een leien dakje te verlopen. Dat de fans op hun honger zitten, valt af te leiden uit een nieuwe zelfgemaakte trailer van een hypothetisch vervolg, dat op het YouTube-kanaal van Project Dream is verschenen.

De trailer doet ons natuurlijk verlangen naar meer, maar Microsoft heeft nog niets gedeeld over een eventuele opvolger in de serie. Het enige wat wij als gamers kunnen doen, is hopen dat de geruchten waar zijn en dat er iets in de maak is, en dat Microsoft snel met een aankondiging komt.

In de tussentijd kan je genieten van deze fan-made trailer die er niet alleen goed uitziet, maar ook interessante gameplay mechanics toont. Wellicht iets voor de ontwikkelaars van de naar verluidt nieuwe game om inspiratie uit te halen.