Er gaan al sinds 2022 geruchten dat er een nieuwe Banjo-Kazooie in de maak is. Dit werd eerder dit jaar opnieuw bevestigd door insider NateTheHate. Het lijkt er echter op dat de ontwikkeling van de vermeende reboot niet erg soepel verloopt.

Volgens de eerdergenoemde insider NateTheHate wordt de originele visie en scope van het project herzien. De veranderingen zouden de game natuurlijk ten goede moeten komen, zoals Nate ook benadrukt, maar betekenen wel dat een eventuele release nog verder in de toekomst komt te liggen. Niet dat het veel uitmaakt, aangezien het spel nog niet eens officieel is aangekondigd.

“Last I heard it was being reworked from its original vision & scope, so it’s going to be a bit. Honestly, spoke on it too soon.”