Microsoft is door de jaren heen eigenaar geworden van diverse IP’s, wat ze hebben weten te bemachtigen door ontwikkelaars en uitgevers op te kopen. Eén van de IP’s die daaronder valt is Banjo-Kazooie, waarvan fans maar al te graag een nieuw deel zien verschijnen.

Officieel is er niks aangekondigd, maar volgens insider NateTheHate heeft een nieuw deel begin 2022 al groen licht gekregen. Toch is er nog een hoop werk te doen en verkeert het project in een vroege fase van ontwikkeling. Zodoende dat we nog niets vanuit Microsoft over een nieuwe game hebben gehoord.

Het is ook onduidelijk welke studio aan de game zou werken. Je zou denken aan Rare, maar die studio is momenteel druk met Everwild en Sea of Thieves, al is niet uitgesloten dat ze een nieuwe Banjo-Kazooie als derde project hebben. Of het gerucht klopt zal de tijd ons leren.