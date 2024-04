Uncapped Games, dat onder leiding staat van Starcraft 2 multiplayer lead David Kim, heeft een nieuwe realtime strategy game geteased in een documentaire genaamd “A Paradigm Shift for the RTS Genre”, ofwel, een revolutie van het RTS-genre.

Uncapped Games bestaat uit diverse ervaren ontwikkelaars van klassieke strategie games zoals Warcraft, Starcraft en Company of Heroes. Het doel van de studio is om met zijn nieuwe project een RTS-game uit te brengen die een grotere groep gamers zal aanspreken dan games waar de ontwikkelaars in het verleden aan heeft gewerkt.

“Our game concentrates on the core essence of this genre and gets players to the fun of RTS more quickly than ever before.”

Het spel zal worden onthuld tijdens Summer Game Fest op 7 juni 2024. Je kunt de ongeveer 30-minuten lange documentaire hieronder bekijken.