In 2018 werd de game Project Awakening aangekondigd en toen werd het stil. Drie jaar later in 2021 vertoonde de game weer een teken van leven en toen werd het weer stil. Hoe staat het er nu voor met het project? Dat was de hamvraag. Het goede nieuws: de game is in leven.

Via X laat ontwikkelaar CyGames weten dat de titel nog altijd in ontwikkeling is en dat ze er achter de schermen hard aan werken. In de komende maanden mogen we meer updates verwachten, dus het ziet er naar uit dat men behoorlijk opgeschoten is.

Wanneer we deze updates krijgen is afwachten, maar wellicht dat de game tijdens Summer Game Fest voorbij komt.