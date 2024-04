Er zijn weer vier nieuwe trials toegevoegd aan PlayStation Plus Premium. Het gaat om de volgende vier games die nu beschikbaar zijn om te downloaden en spelen, mits je natuurlijk een PlayStation Plus Premium abonnement hebt.

Exoprimal

GRIS

Shadow Warrior 3

Trek to Yomi

De trial van Exoprimal is slechts 30 minuten en dat is merkwaardig kort, want een goede indruk van de game krijg je niet in die tijd. De trials van de andere drie titels zijn 1 uur lang.

