Een paar dagen geleden dook opeens Nintendo World Championships: NES Edition voor de Nintendo Switch op. Dit op de website van de ESRB zonder verder een aankondiging vanuit Nintendo, maar nu is ook dat bericht daar. Nintendo heeft de komst van deze titel aangekondigd.

Nintendo World Championships: NES Edition bevat 150 speedrun-uitdagingen op basis van 13 NES-titels. Zo moet je bijvoorbeeld zo snel mogelijk alle munten uit een verborgen kamer van Super Mario Bros. verzamelen of snel het eerste level van Super Mario Bros. 3 uitspelen. Hiermee verdien je weer nieuwe uitdagingen en speciale speldjes, die bewijzen dat je een uitdaging hebt gehaald.

De gehele lijst van games die je zal tegenkomen is als volgt:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Je kan het spel alleen spelen, maar ook in lokale multiplayer. Hier kan je met maximaal acht spelers tegen elkaar strijden. Heb je een Nintendo Switch Online-abonnement, dan kan je ook deelnemen aan de World Championships modus. Deze wordt elke week voorzien van vijf nieuwe uitdagingen en de snelste tijden worden opgenomen op een leaderboard.

Nintendo World Championships: NES Edition zal op 18 juli uitkomen. Er zal naast een digitale versie ook een speciale fysieke editie uitkomen die een aantal extra’s biedt. Deze editie bevat buiten de game ook een set van 5 speldjes, 13 art kaarten met afbeeldingen van de bovengenoemde NES-klassiekers en een replica van het legendarische, goudkleurige NES Game Pak (voor display), als aandenken aan het originele Nintendo World Championships-evenement uit 1990.

De speciale fysieke editie wordt alleen verkocht via de My Nintendo Store en je kan deze alleen op uitnodiging aanschaffen. Je kan hier laten weten dat je geïnteresseerd bent in de game en graag zo’n uitnodiging wilt ontvangen.

Hieronder kan je de eerste trailer van Nintendo World Championships: NES Edition bekijken en een video die de speciale editie van het spel toont.