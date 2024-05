Wie maar geen genoeg kan krijgen van de Formule 1, maar toch liever een andere rol dan die van coureur aanneemt, kan zich verdiepen in de F1 Manager franchise. Inmiddels zijn er twee delen verschenen en het nieuwste deel, F1 Manager 2024, is al enige tijd in ontwikkeling. De gouden status van de game lijkt in ieder geval binnen handbereik, want de releasedatum is aangekondigd.

F1 Manager 2024 zal namelijk op 23 juli verschijnen voor de PlayStation, Xbox en pc. Een groot verschil vergeleken met de vorige twee games is dat je een geheel nieuw team kunt opstarten. Denk daarbij aan het maken van je eigen logo, de ontwikkeling van je auto bepalen en meer. Uiteraard moeten de mouwen worden opgestroopt om jouw wagens en coureurs de juiste begeleiding te bieden, dus zul je ook op zoek moeten naar betrouwbaar personeel.

Naast de releasedatum is er ook een nieuwe gameplay trailer verschenen die je hieronder kunt bekijken.