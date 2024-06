Dat de tv-serie gebaseerd op de Fallout-franchise goed uit de startblokken schoot, kon je hier al lezen. Naast dat het enorm veel bekeken werd, schoten ook de verschillende Fallout-games terug de verkooplijsten in. Op basis hiervan zou Microsoft naar verluidt al voorgesorteerd hebben op een nieuwe game in de reeks.

Fallout is hot en het succes zorgt ervoor dat het tweede seizoen al in de maak is en uit een interview bij The Hollywood Reporter met Geneva Robertson-Dworet en Graham Wagner blijkt dat het team er alles aan doet om zo snel mogelijk klaar te zijn.

“The team is going pedal to the metal to get season two out as fast as humanly possible.”

Een exacte releasedatum konden ze nog niet geven, maar ze benadrukten dat het helpt dat de meeste zaken al op orde zijn, waardoor ze gelijk door kunnen:

“We’ve got a lot of heavy lifting from season one already done. We have sets, assets, visual effects, that are already done. We are hitting the ground running this season.”

Of het haasten een goed idee is, zullen we weten wanneer het tweede seizoen van Fallout verschijnt. Tegelijkertijd smaakte het eerste seizoen absoluut naar meer, dus dat ze er vaart achter zetten nu Fallout een momentum heeft, is niet gek.