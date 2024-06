Het is al even geleden dat Post Trauma werd aangekondigd, een old school survival-horror titel die veel inspiratie heeft gehaald uit klassiekers zoals Resident Evil en Silent Hill. Deze intrigerende game heeft zich nu nog eens laten zien met een nieuwe trailer én we komen te weten dat de release gepland staat voor ergens tijdens de herfst van 2024.

Post Trauma volgt het verhaal van Roman, een treinconducteur die met zijn innerlijke demonen worstelt. Jij moet hem uit een nachtmerriewereld zien te krijgen en dat wordt uiteraard geen makkie…

Bekijk de nieuwe beelden in de trailer hieronder. Post Trauma zal verschijnen voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.