In 1995 verscheen Killling Time voor de 3DO. Een jaar later kwam de horror first-person shooter ook naar de pc. Nu is het spel als remaster ook onderweg naar de huidige en vorige generatie consoles van Sony en Microsoft, de Nintendo Switch en pc.

De remaster wordt verzorgd door Nightdive Studios. Deze ontwikkelaar was al eerder verantwoordelijk voor andere remasters, waaronder System Shock, Forsaken en DOOM 64. De studio weet dus hoe je een oude game moet oppoetsen.

Killing Time: Resurrected zal later dit jaar verschijnen. Ben je niet bekend met deze game, dan kan je in de onderstaande trailer zien wat je ervan kunt verwachten.