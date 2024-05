De markt van console games en pc-games is groot, maar een nog veel grotere markt is die van mobiele games. Bijna iedereen heeft een smartphone en tegenwoordig zijn de toestellen dermate goed, dat je volwaardige games in de palm van je hand hebt. Of op een tablet.

Het is niet zo gek dat veel uitgevers zich bezighouden met de mobiele markt. Zo is Microsoft sinds enige tijd eigenaar van King, gezien die meekwam met de overname van Activision Blizzard. Hiermee kunnen ze hun mobiele strategie aanzienlijk uitbreiden en beter nog: Microsoft heeft al aangekondigd een mobiele store te gaan openen.

Sony zit klaarblijkelijk ook niet stil, want uit een nieuwe vacature komt een hint over de richting die Sony op zou willen gaan. In de omschrijving van de vacature voor ‘mobile platform architect’ staat te lezen dat ze iemand zoeken die PlayStations platform voor het ontwikkelen, uitbrengen en aansturen van free-to-play mobiele games kan ontwerpen.

PlayStation Studios Mobile is seeking an experienced software engineer to design PlayStation’s platform for developing, publishing, and operating free-to-play mobile games. An individual in this role will spearhead the design and implementation of this platform; work in partnership with internal teams to connect mobile games to PlayStation services; and ensure that all mobile games meet PlayStation’s quality standards.