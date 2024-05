Hoewel de ogen nu vooral gericht zijn op Summer Game Fest dat volgende maand van start gaat met bijgevolg veel showcases, hebben we later deze zomer natuurlijk nog de gamescom. De beurs in Duitsland zal weer in Keulen plaatsvinden en gepaard gaan met Gamescom Opening Night Live.

In aanloop naar de volgende editie is het altijd afwachten wie er van de partij zullen zijn. Zo liet Nintendo al weten de beurs dit jaar over te slaan. Ubisoft daarentegen niet, zij hebben bekendgemaakt dit jaar weer aanwezig te zijn op de beurs die van 21 tot en met 25 augustus zal plaatsvinden.

In welke vorm is echter nog even afwachten, al verwachten we – gebaseerd op voorgaande jaren – dat Ubisoft weer groots uitpakt met een flinke booth, waar ze onder andere Star Wars Outlaws zullen gaan laten zien. Wellicht grijpen ze ook het moment aan om Assassin’s Creed Shadows te tonen.