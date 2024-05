Het is alweer meer dan 5 jaar geleden dat Ace Combat 7: Skies Unknown uitkwam. Liefhebbers van de serie zijn daarom wel toe aan een nieuw deel. Het ziet er naar uit dat er al druk wordt gewerkt aan Ace Combat 8.

Leaker Midori specialiseert zich in het verkrijgen van geheime informatie over games van SEGA en Atlus, maar ook weet hij dingen van Bandai Namco. Via het voormalige Twitter liet hij weten dat het volgend grote project van deze uitgever het ‘Chronicle project’ is en dat dit waarschijnlijk Ace Combat 8 betreft.

Althans, dat denkt hij. Deze game wordt overigens gemaakt in samenwerking met ILCA en ORCA.

“The next large scale project for Bandai Namco is the Chronicle project in development with support from ILCA and ORCA.”

“I think it is Ace Combat 8.”