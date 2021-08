De Ace Combat serie wist met de recente telg in de franchise, Ace Combat 7: Skies Unknown, indruk te maken begin 2019. Sindsdien is het afgezien van extra content voor dat deel relatief stil omtrent nieuwe delen in de franchise, maar vandaag hebben we goed nieuws.

Bandai Namco heeft aangekondigd dat de genoemde titel inmiddels meer dan 3 miljoen keer is verkocht, wat een groot succes is voor de franchise. Dat gaf ook aanleiding om aan te kondigen dat de volgende game in de franchise in ontwikkeling is, die in samenwerking met de Japanse studio ILCA wordt gemaakt.

“Project Aces staff will of course continue to be involved in the development of this new project, but as we celebrate 25 years and three million copies sold, we’ve come to understand we have many fans of all tastes. Our small team can’t handle it all alone, so we’re looking to expand the Ace Combat team in a big way.”