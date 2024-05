De bekende en betrouwbare insider billbil-kun liet afgelopen week weten dat we tussen nu en 7 juni meer informatie zullen krijgen over de live service game Concord, die vorig jaar tijdens de PlayStation Showcase werd aangekondigd. Naar verluidt zal dit tijdens een nieuwe editie van de showcase gaan gebeuren, en dat is vanzelfsprekend niet de enige game die hier voorbij komt.

In een nieuw bericht op de Franse site Dealabs schrijft deze leaker nu dat we ook een aankondiging rondom Astro Bot mogen verwachten. Er zou een volwaardige Astro Bot-game in ontwikkeling zijn die binnen 15 dagen wordt aangekondigd. Dit past in de tijdlijn van Concord en dus een aanstaande PlayStation presentatie. Het is goed mogelijk dat die nog aankomende week plaatsvindt.

Buiten dit meldt billbil-kun ook dat het hier om een game voor de PlayStation 5 gaat en dat Astro Bot vergezeld wordt door een nieuw personage dat iets van een vos weg zou hebben. Dit alles speelt zich af in een woestijnomgeving. Erg summiere details dus, al kunnen we er vergif op innemen dat het hier wederom een platformer betreft. Naar verwachting is Team Asobi de ontwikkelaar van de game.