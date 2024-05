Vorig jaar werd de live service game Concord door Sony PlayStation aangekondigd en in een recent rapport werd de game genoemd als een geplande titel voor dit jaar. Het wordt dus tijd dat we een nieuwe update over deze game krijgen, of beter nog: dat we er meer van gaan zien.

De immer betrouwbare leaker billbil-kun schrijft nu op de Franse website Dealabs dat de tweede aankondiging rondom Concord zeer snel zal volgen. Dit binnen 14 dagen, wat betekent dat we er uiterlijk op 7 juni iets van zullen zien. De nieuwe aankondiging zou een blik werpen op de gameplay en speelbare personages.

De grote vraag is nu of Sony deze game gaat laten zien tijdens de PlayStation Showcase die volgens geruchten nog altijd voor het einde van deze maand moet plaatsvinden. Ook kan het zijn dat Concord tijdens de Summer Game Fest Showcase voorbij komt, aangezien Sony hier een partner van is.

Hoe dan ook, we zouden snel meer moeten horen over deze game die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5 en pc.